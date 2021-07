EM-Finale: Phil Foden fehlt im Abschlusstraining von England

Der englischen Nationalmannschaft droht im EM-Finale womöglich ein Ausfall von Offensivspieler Phil Foden. Der 21-Jährige fehlte am Samstagmittag im Abschlusstraining der Three Lions im St. George's Park.

"Phil Foden setzt wegen eines leichten Schlags aus", twitterte der englische Verband FA. Ob sein Einsatz am Sonntag (EM 2021, Finale: Italien - England am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER) gegen Italien in Gefahr ist, blieb zunächst offen.