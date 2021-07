ADAC Formel 4: Tramnitz erneut auf dem Podest

In Zandvoort fährt Tramnitz zu einem Podiumsplatz © AFP/ANP/SID/SEM VAN DER WAL

Nachwuchs-Rennfahrer Tim Tramnitz hält sich weiterhin in der Spitzengruppe der ADAC Formel 4.

Nachwuchs-Rennfahrer Tim Tramnitz hält sich weiterhin in der Spitzengruppe der ADAC Formel 4. Zum Auftakt der zweiten Saisonstation im niederländischen Zandvoort wurde der 16-Jährige am Samstag Dritter, es war der zweite Podestplatz für den Piloten von Ralf Schumachers Team US Racing. Der Brite Oliver Bearman (Van Amersfoort Racing) holte seinen dritten Sieg im vierten Rennen des Jahres.