Trainer Daniel Thioune ist für Rückkehr zum Hamburger SV offen

Trotz seiner Entlassung in der Rückrunde der abgelaufenen Zweitliga-Saison kann sich Daniel Thioune sehr gut vorstellen, zum Hamburger SV zurückzukehren.

Thioune will als Trainer in die Bundesliga

Thioune war in der Endphase der Saison gefeuert und durch HSV-Legende Horst Hrubesch ersetzt wurden, der jedoch das Ziel Wiederaufstieg auch nicht schaffte.

Rückblickend äußert er leise Kritik an den Verantwortlichen des Vereins. "Ich würde mir wünschen, dass Jonas ( Sportvorstand Boldt, Anm. d. Red. ) und Michael ( Sportdirektor Mutzel, Anm. d. Red. ) noch lange beim HSV sind. Dem Club würde Kontinuität unheimlich guttun. Viele Veränderungen führen zu vielen Veränderungen im Kader. Und jeder Trainer hat eine neue Idee", gab Thioune zu bedenken. ( Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga )

In Zukunft will er dort hin, wo auch der Hamburger SV seit Jahren hin möchte. "Ich will Bundesliga-Trainer werden, das ist auf Sicht mein Ziel. Wenn man HSV-Trainer wird, erhöht das die Wahrscheinlichkeit", glaubt er.