FC Bayern nach Davies-Verletzung mit Abwehrsorgen - Chance für Richards?

Vom Sündenbock zum X-Faktor? So will Nagelsmann Sané hinbekommen

Der neue Trainer des FC Bayern München ist mit seinem Team vor wenigen Tagen in die Saisonvorbereitung gestartet. Am Mittwoch stand die erste Trainingseinheit mit seinem Team an - zumindest mit dem Teil, der dem 33-Jährigen aktuell zur Verfügung steht.