David Schumacher über Kollegen in der Formel 3: "Auch Idioten dabei"

David Schumacher übt nach dem Premieren-Sieg in der Formel 3 Kritik am Fahrstil einiger Konkurrenten. Der Nachwuchsrennfahrer spricht auch von "Idioten".

Schumacher hatte am vergangenen Wochenende seinen ersten Sieg in dieser Rennserie gefeiert, in Zukunft wäre er gerne der vierte Schumacher in der Formel 1 nach Michael, Ralf und seinem Cousin Mick (22): "Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 wahrscheinlich 100! Der Traum ist immer da und wird immer da sein. Und ich werde alles dafür geben, dass ich es schaffe."