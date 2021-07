Trotz PSG-Wechsel: Achraf Hakimi träumt von Rückkehr zu Real Madrid

Im Gespräch mit dem spanischen Radiosender Onda Cero erklärte Hakimis Berater Alejandro Camano: "Wir halten die Spannung und den Traum aufrecht, dass Achraf zu Real Madrid zurückkehrt. Er ist in Madrid geboren, er ist in Madrid aufgewachsen und eines Tages würde er gerne für Real Madrid spielen."

Real Madrid hatte ein Vorkaufsrecht

Auch der FC Chelsea buhlte um Hakimi

In der vergangenen Saison hatte Hakimi wesentlichen Anteil an der Meisterschaft von Inter Mailand. In 37 Ligaspielen bereitete der blitzschnelle Außenspieler zehn Treffer vor und erzielte selbst sieben Tore.