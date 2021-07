EM 2021: Manuel Neuer laut Statistik schlechtester Spieler des Turniers

Eine Statistik-Seite benennt die schwächste Elf der EM 2021 - und Manuel Neuer kommt besonders schlecht weg. Auch ein weiterer DFB-Star steht in der Flop-Elf.

Das deutsche Achtelfinal-Aus bei der EM hatte sicherlich viele Gründe - ein entscheidender waren jedoch die sieben Gegentore in gerade einmal vier Turnierspielen bis zum Ausscheiden gegen England.

Uli Hoeneß' Klartext zur DFB-Zukunft mit Flick - und der Abschied von Thomas Helmer: EM Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1

Neuer und Rüdiger spielen statistisch schwächste EM

Bis zu 10 Punkte kann ein Spieler im Idealfall für seine Leistungen in der Wertung von WhoScored.com erhalten - Rüdiger kommt in seinen vier Einsätzen auf einen Durchschnittswert von 6,17. Noch erschreckender: Ausgerechnet der vermeintlich sichere deutsche Rückhalt Neuer ist mit einer Durchschnittsnote von 6,01 der am schlechtesten bewertete Spieler des Turniers.