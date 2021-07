Stürmer-Legende Riva lobt Azzurri: "Ähnlichkeiten" zu 1968

"Ich bin beeindruckt: Die Spieler haben ein klares Bewusstsein ihrer Fähigkeiten. Sie wissen, dass sie als Team überlegen sind, und wenn sie auf das Spielfeld gehen, haben sie die Entschlossenheit derer, die nicht an sich selbst zweifeln. Ich sehe vor allem Ähnlichkeiten mit unserer Mannschaft, die 1968 mit Valcareggi die Europameisterschaft gewonnen hat. Wir waren auch ein gutes Team, wir hatten ein hohes technisches Niveau", sagte Riva.

Riva hatte im EM-Finale am 10. Juni 1968 in Rom (2:0) das 1:0 erzielt. Am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) kann Italien gegen Gastgeber England im Londoner Wembley-Stadion den Triumph wiederholen.