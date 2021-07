FC Bayern: Dayot Upamecano über Ziele, Einsatzchancen Spielweise

Der französische Neuzugang des deutschen Rekordmeisters machte nach dem Start in die Vorbereitung sofort klar, wie er sich bei seinem neuen Verein einbringen will. "Der FC Bayern ist ein großer Verein mit Weltklasse-Spielern. Ich will möglichst viel spielen und werde alles geben", erklärte der 22-Jährige im Interview auf der vereinseigenen Website.

Upamecano kommt von RB Leipzig nach München, wo er große Fußstapfen füllen muss. Nach den Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng sortiert sich die Abwehr des Serienmeisters neu. Und Upamecano will dabei von Beginn an eine tragende Rolle einnehmen.

Upamecano erklärte, mit welchen Qualitäten er sich einen Platz im Zentrum ergattern will: "Ich bin schnell und aggressiv, ich mag es, hart zu spielen. Und ich gebe immer 100 Prozent, egal was passiert", sagte Upamecano. Dass dies mehr als nur eine leere Ansage ist, hat er bereits in den vergangenen vier Jahren in Leipzig unter Beweis gestellt, wo er sich zum unumstrittenen Stammspieler aufschwang.