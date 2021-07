FC Barcelona verkauft Eigengewächs Carlos Alená an FC Getafe

Alená konnte sich bei Barcelona nicht durchsetzen

Alená spielte seit der U16 für die Blaugrana, sein Profidebüt gab er in der Saison 2016/17. Der ehemalige U21-Nationalspieler konnte sich in der ersten Mannschaft des FC Barcelona jedoch nicht durchsetzen und wurde bereits vergangene Saison in der Rückrunde an den FC Getafe ausgeliehen.