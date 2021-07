Mazzola schwärmt von Mancini: "Architekt dieses Konstrukts"

Italiens ehemaliger Nationalspieler Sandro Mazzola hat den aktuellen Nationaltrainer Roberto Mancini in höchsten Tönen gelobt.

Frankfurt am Main (SID) - Italiens ehemaliger Fußball-Nationalspieler Sandro Mazzola hat den aktuellen Nationaltrainer Roberto Mancini nach dem Einzug ins EM-Finale in höchsten Tönen gelobt. "Er ist der Architekt dieses Konstrukts", sagte Mazzola der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: "Er hat das Team in einer sehr schwierigen Zeit übernommen, nach der misslungenen Qualifikation zur WM 2018, und hat daraus eine verschworene Einheit gebildet."