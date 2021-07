Louis van Gaal urteilt über FC Barcelona, Löw, Neymar, Messi und Mbappé

Kritik an Löw: "Ist an seiner Loyalität gescheitert!"

Der FC Barcelona erlebt momentan nicht die einfachste Phase. Da legt auch noch Ex-Trainer Louis van Gaal den Finger in die Wunde. Er spricht auch über Löw.

Van Gaal: Barca schwer zu managen

"Schaut euch Barça in den letzten fünf Jahren an: Sie haben zehn der besten Spieler der Welt, darunter den Besten, und gewinnen nie die Champions League", lästerte er in der L'Équipe und fügte hinzu: "Ein Team mit weniger Talent ist einfacher zu managen."