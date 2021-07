Golf: Henseleit auch in Ohio stark

Esther Henseleit überzeugt auch in Ohio © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/CHUCK BURTON

Esther Henseleit (Hamburg) hat auch beim Golf-Turnier in Sylvania eine Top-Platzierung im Visier und unterstreicht damit ihre starke Form.

Esther Henseleit (Hamburg) hat auch beim Golf-Turnier in Sylvania eine Top-Platzierung im Visier und unterstreicht damit ihre starke Form. Die 22-Jährige spielte am Freitag eine 64 und absolvierte damit die beste Runde des Tages. Henseleit kletterte bei der mit zwei Millionen Dollar dotierten Veranstaltung im US-Bundesstaat Ohio auf den fünften Rang, mit 134 Schlägen trennen sie vier Schläge von Spitzenreiterin Nasa Hataoka aus Japan.

Caroline Masson (Gladbeck/136) liegt als 16. ebenfalls gut im Rennen, Sophia Popov (St. Leon-Rot/143) scheiterte vor den beiden Runden am Wochenende dagegen am Cut.

Henseleit hatte schon in der vergangenen Woche beim Turnier in Dallas aussichtsreich um ihren ersten Titel auf der LPGA-Tour gespielt. Vor dem Schlusstag lag sie lediglich einen Schlag hinter der Spitze, am Ende wurde die Hamburgerin dort Vierte.