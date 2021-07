Cavendish freut sich auf EM-Finale mit England

Cavendish, der am Freitag auf der 13. Etappe bei der 108. Frankreich-Rundfahrt bereits seinen vierten Tagessieg feierte und mit 34 Tour-Etappensiegen mit dem legendären Eddy Merckx gleichzog, will sich das Endspiel der Three Lions in Wembley (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) nach der fordernden Pyrenäen-Etappe hoch bis nach Andorre-la-Vielle entspannt anschauen.