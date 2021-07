Gislason rechnet mit Weber-Rückkehr bei Olympia-Generalprobe

Gislason glaubt an Weber-Comeback bei der Generalprobe © FIRO/FIRO/SID

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason rechnet am Sonntag bei der Olympia-Generalprobe mit der Rückkehr von Spielmacher Philipp Weber.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason rechnet am Sonntag (15.05 Uhr/Sport1) bei der Olympia-Generalprobe gegen Ägypten mit der Rückkehr von Spielmacher Philipp Weber. "Ich gehe davon aus, dass er spielen kann", sagte der Isländer nach dem 36:26 (17:13) gegen Brasilien über den Mittelmann vom SC Magdeburg.

Weber, der wegen einer Muskelverhärtung in der Wade geschont wurde, habe eigentlich bereits gegen die Südamerikaner spielen wollen, berichtete Gislason am Freitagabend: "Die Ärzte und er haben grünes Licht gegeben, aber er hat kaum mit uns trainiert. Das war mir zu viel Risiko", sagte der 61-Jährige.

Das Spiel gegen die Südamerikaner in Nürnberg bewertete Gislason als "guten Schritt in die richtige Richtung", seine Spieler seien "besser auf den Beinen" gewesen als erwartet. Gegen den WM-Viertelfinalisten Ägypten steht drei Tage vor dem Abflug nach Tokio nun eine kniffligere Aufgabe an: "Da kommt ein sehr starker Gegner auf uns zu", sagte Gislason.