WWE SmackDown: Edge und Seth Rollins lassen aufhorchen Dieser WWE-Moment lässt aufhorchen

Seth Rollins (l.) und Edge sind bei WWE auf Kollisionskurs © WWE

M. Hoffmann

WWE deutet bei Friday Night SmackDown die nächste Fehde von Hall of Famer Edge an. Seth Rollins erzürnt ihn nach dessen Qualifikation für Money in the Bank.

Ist diese Backstage-Begegnung der Vorbote eines "Dream Matches"?

Inmitten seiner Titelfehde mit Universal Champion Roman Reigns scheint WWE die Saat für das nächste große Programm des in den Ring zurückgekehrten Hall of Famers Edge gelegt zu haben.

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown wurde eine spannungsgeladene Backstage-Begegnung von Edge mit Seth Rollins inszeniert - die eine Bestätigung des Gerüchts zu sein scheint, was WWE nach der Großveranstaltung Money in the Bank am übernächsten Sonntag mit Edge und Rollins plant: ein Match bei der Megashow SummerSlam im NFL-Stadion der Las Vegas Raiders.

Seth Rollins besiegt Cesaro und provoziert Edge

Anlass für das Treffen war die Qualifikation von Rollins für das Money in the Bank Match durch einen Sieg in einem sehr körperbetonten Duell mit Cesaro - an dessen Ende Rollins' Schweizer Rivale auch eine Platzwunde am Kopf hatte.

In einem Interview hinter den Kulissen erinnerte Rollins dann an seinen berühmten "Cash-In" bei WrestleMania 31, als er das WWE-Titelduell zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns sprengte.

Nun kündigte er an, dass er das Match gewinnen und den Koffer, der eine jederzeit mögliche Titelgelegenheit symbolisiert, gleich am selben Abend einlösen würde - wovon Edge sich als potenzielles Opfer angesprochen fühlte.

Der "Rated-R Superstar" trat Rollins gegenüber und nahm Anstoß daran, dass Rollins noch meinte, dass er bei MITB ohnehin einfach auf Reigns hätte treffen sollen. Er kommentierte Rollins' Ausführungen abschätzig mit dem Hinweis, dass er nun gleich Reigns zum Kampf fordern würde - etwas, was Rollins sich offensichtlich nicht traue.

Roman Reigns lässt die Usos im Stich

Edge tat das dann später auch und musste sich dabei aber nicht nur mit Reigns, sondern auch dessen Neffen Jimmy und Jey Uso auseinandersetzen.

Reigns (für den John Cena als SummerSlam-Gegner im Gespräch ist) hatte die beiden vorher eigentlich aufgefordert, ihm die Auseinandersetzung mit Edge diesmal selbst zu überlassen - was aber eher wie umgekehrte Psychologie wirkte, um sie dazu zu bringen, das Gegenteil zu tun.

Reigns ließ sich am Ende genau so viel Zeit, bis die Usos von sich aus zu Hilfe kamen und ihm den numerischen Vorteil sicherten. Der aber zerschlug sich dann, als die ebenfalls mit Reigns rivalisierenden Tag-Team-Champions Rey und Dominik Mysterio Edge zu Hilfe kamen. Reigns entzog sich am Ende und ließ es zu, dass diesmal beide Usos eine Abreibung seines Rivalen bekamen.

Jimmy Usos reale Verhaftung wegen einer erneuten Alkoholfahrt in dieser Woche wurde in den Segmenten nicht erwähnt beziehungsweise nur angedeutet, als Bruder Jey ihm seinen Beistand in "dieser schweren Zeit" versicherte.

Die weiteren Highlights:

- Vor Rollins löste auch "King" Shinsuke Nakamura das Ticket für Money in the Bank, indem er seinen Rivalen Baron Corbin besiegte. Die Szenen, die das Match umrandeten, spinnten die Story fort, dass Corbin in Geldnot ist. Nakamura und Kumpel Rick Bugez tauchten mit einem SUV auf, von dem es hieß dass Corbin ihn zur Versteigerung hätte preisgeben müssen.

- Die nach langer Verletzungspause gerade erst zu NXT zurückgekehrte Tegan Nox und Drittkader-Kollegin Shotzi Blackheart feierten bei SmackDown ein erfolgreiches Hauptkader-Debüt als Tag Team. Nox und Shotzi, wie die beiden nun nur noch heißen, rückten in Shotzis patentiertem Kleinpanzer an, forderten die Tag Team Champions Natalya und Tamina in einem Match, in dem es nicht um die Titel ging - und besiegten sie nach einem Senton Splash Shotzis gegen Bret-Hart-Nichte Natalya.

Ein weiteres neues Gesicht steht ebenfalls vor dem Debüt: In einem Video wurde angekündigt, dass auch das neuseeländische Top-Talent Toni Storm "bald" bei SmackDown einschlagen werde.

- Nach der schweren Verletzung von Bayley benannte die als Matchmakerin auftretende Sonya Deville Ex-Titelträgerin Carmella als neue Herausforderin von Damenchampion Bianca Belair bei Money in the Bank - was wieder deren Rivalin Liv Morgan auf den Plan rief, die sich schon geärgert hatte, dass Carmella (und die zurückkehrende Zelina Vega) kampflos für das MITB-Match nominiert worden waren. Diesmal erfreute Deville Morgan jedoch mit der Nachricht, dass sie Carmella im Money-in-the-Bank-Match ersetzen werde. Morgan versprach zu gewinnen und das Titelmatch gleich gegen Carmella einzulösen, sollte sie Belair schlagen.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 9. Juli 2021: