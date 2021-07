Wimbledon 2021: Kevin Krawietz verpasst Mixed-Finale

Krawietz poliert seine Mixed-Bilanz auf

Im Finale am Sonntag treffen Salisbury/Dart auf Neal Skupski/Desirae Krawczyk (Großbritannien/USA) oder John Peers/Zhang Shuai (Australien/China). Bei seinen bisherigen drei Grand-Slam-Starts im Mixed war Krawietz bislang jedes Mal in der ersten Runde gescheitert.

In Wimbledon mussten Krawietz und Peschke bis zum Viertelfinale keinen einzigen Ball schlagen. Zum Auftakt genossen sie ein Freilos, in Runde zwei und drei traten die Gegner jeweils nicht an. Im Viertelfinale folgte dann aber ein überraschender Dreisatz-Sieg gegen das kroatisch-kanadische Duo Mate Pavic/Gabriela Dabrowski, das an Position zwei gesetzt war.