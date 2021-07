Leichtathletik, Diamond-League in Monaco: Gesa Krause Fünfte - Glocken-Fail bei Kigen

Weil die Verantwortlichen bei der Diamond League in Monaco bei der Runden-Glocke patzen, verpasst Kenias dadurch irritierter Laufstar Benjamin Kigen den Sieg.

Die zweimalige 3000-m-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause (Trier) hat beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Monaco den fünften Platz belegt und ihre Saisonbestzeit deutlich verpasst.

Die 28-Jährige verlor beim kenianischen Doppelsieg durch Hyvin Kiyeng (9:03,82) und Weltrekordhalterin Beatrice Chepkoech (9:04,94) früh den Anschluss und lag in 9:15,03 Minuten knapp sechs Sekunden über ihren 9:09,13 von Stockholm fünf Tage zuvor.

"Ich wäre sehr gerne viel schneller gelaufen, ich war einfach ein bisschen müde in den Beinen. Der zweite Kilometer, der in Stockholm so fluffig ging, hat heute viel Kraft gekostet", sagte Krause danach im Sky-Interview.