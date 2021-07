Ende einer Ära in Wimbledon: Herzog von Kent dankt als Präsident des All England Club ab

Nach über fünf Jahrzehnten endet eine Ära in Wimbledon: Prince Edward wird nach den Championships als Präsident des All England Club zurücktreten.

Er überreichte reihenweise Trophäen an Boris Becker, Roger Federer und auch schon Rod Laver - nun endet nach über fünf Jahrzehnten eine Ära in Wimbledon: Prince Edward, der Duke of Kent, wird nach den laufenden Championships beim Tennis-Klassiker als Präsident des ausrichtenden All England Club (AELTC) zurücktreten. Das gab der AELTC vor dem Finalwochenende in Wimbledon bekannt.