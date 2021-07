Kaymer bei British-Open-Generalprobe am Cut gescheitert

Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat bei seiner Generalprobe für die British Open in der kommenden Woche im Royal St. Georges in Sandwich/England trotz einer Steigerung am zweiten Tag den Cut verpasst. Der 36-Jährige spielte bei der Scottish Open in North Berwick eine 69, verpasste mit insgesamt 142 Schlägen aber die Qualifikation für die beiden Schlussrunden.