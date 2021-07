AEW: Malakai Black offenbart Debüt-Details - und WWE-Frust

WWE hatte vergessen, die übliche 90-Tage-Nichtantrittsklausel in seinen Vertrag zu schreiben - was ihm dem Niederländer Möglichkeit eröffnete, schon nach 30 Tagen bei der TV-Show Dynamite aufzutauchen.

Der früher als Tommy End auch in Deutschland viel aktive Black führte sich mit einer Attacke auf Publikumsliebling Cody Rhodes und dessen legendären Mentor Arn Anderson ein. Über den Twitch-Kanal seiner Frau Zelina Vega - selbst gerade zu WWE zurückgekehrt - hat der er offenbart, wie es dazu kam und was noch folgen wird.

Debüt von Malakai Black bei AEW: Nur wenige Eingeweihte

Black fühlte sich bei WWE "gestoppt und kontrolliert"

Obwohl Black nach seiner Entlassung viele lobende Worte an die WWE-Verantwortlichen verlor - vor allem an seinen großen Förderer Paul Heyman - machte er nun nochmals die Kehrseite deutlich: Mit der kreativen Entwicklung sei er dort zuletzt nicht mehr zufrieden gewesen.

"Es fühlt sich gut an, an einem Ort zu sein, an dem mein kreativer Geist genutzt wird, statt gestoppt und kontrolliert zu werden und zu wissen: Das wird nicht funktionieren", sagte Black und verpackte damit Kritik an WWE in einem Lob für den neuen Arbeitgeber. Black schlug damit in eine ähnliche Kerbe wie zum Beispiel auch Jon Moxley (Dean Ambrose) und der neue Rivale Rhodes, die ebenfalls über die WWE-Kreativen geklagt hatten.