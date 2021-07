Tour de France, Roger Kluge - Aus nach Massensturz bei 13. Etappe

So läuft die Tour de France 2021

Ein Massensturz auf der 13. Etappe bedeutet auch für Roger Kluge das Aus bei der Tour de France. Einem Australier wird der Vorfall an einer Böschung ebenso zum Verhängnis.

Auch der deutsche Profi Roger Kluge ist bei der 108. Tour de France ausgestiegen. Der 35-Jährige vom Team Lotto-Soudal wurde auf der 13. Etappe knapp 65 km vor dem Ziel in Carcassonne in einen Sturz an einer Böschung mit mehreren Fahrern verwickelt und gab wenige Minuten später auf.