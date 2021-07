Mainz holt Schweizer EM-Fahrer Widmer

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der Defensive mit einem EM-Fahrer nachgerüstet. Vom FC Basel kommt der Schweizer Nationalspieler Silvan Widmer, dies teilten die Rheinhessen am Freitag mit. Der Rechtsverteidiger unterschrieb beim FSV einen Dreijahresvertrag bis 2024, über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. Widmer stand bei der Europameisterschaft in drei von fünf Spielen in der Startelf der Eidgenossen.