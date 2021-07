EM 2021: Brisantes Wiedersehen im Finale zwischen Verratti und Kuipers

Schiedsrichter Björn Kuipers leitet am Sonntag das EM-Finale. Das Aufeinandertreffen mit Italiens Star Marco Verratti birgt eine gewisse Brisanz.

Den Mittelfeldstar der Italiener, der am Sonntag im Endspiel gegen England ( EM-Finale: Italien - England, Sonntag 21 Uhr im LIVETICKER ) um den EM-Titel kämpft, verbindet mit Referee Björn Kuipers eine brisante Vorgeschichte.

Und die ist noch gar nicht so lange her. Anfang Mai scheiterte Verratti mit Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League an Manchester City. Der Unparteiische beim 0:2 im Rückspiel: Björn Kuipers.