Beachvolleyball: Olympia-Duos scheitern im Achtelfinale von Gstaad

Die deutschen Beachvolleyball-Duos sind zwei Wochen vor den Olympischen Spielen noch nicht in Form. Thole/Wickler sowie die Frauen scheitern in Gstaad.

Die deutschen Beachvolleyball-Duos suchen zwei Wochen vor den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August) nach ihrer Form. Beim letzten Härtetest vor der Abreise nach Tokio am 18. Juli schieden die Olympiateams des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) um die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler am Freitag beim Vier-Sterne-Turnier in Gstaad/Schweiz jeweils im Achtelfinale aus. (Alles Wichtige zu Olympia)