Drei Coronafälle bei italienischen Journalisten - Hauptquartier geschlossen

Die für Freitagnachmittag angesetzte Pressekonferenz mit Nationalspieler Leonardo Bonucci findet lediglich virtuell statt, teilte der italienische Fußballverband (FIGC) in einer Presseaussendung mit. Die Mannschaft reist am Samstagvormittag zum EM-Finale, das am Sonntagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in London gegen England steigt.