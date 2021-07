Bundesliga: Markus Merk kritisiert Manuel Gräfe nach Klage gegen DFB

Der frühere Schiedsrichter Markus Merk sieht die Klage gegen den DFB wegen Altersdiskriminierung von Gräfe nicht gern - sieht sie sogar definitiv als falschen Schritt an. "Man kann absolut darüber diskutieren, ob sie dem Leistungsprinzip entspricht, aber wir brauchen eine Entwicklung und müssen immer den Gesamtkontext sehen", sagte er im Gespräch mit SPOX und Goal .

Gräfe hatte den DFB auf Schadensersatz verklagt, da er gegen seinen Willen in den Ruhestand muss. Die Obergrenze für Schiedsrichter liegt in der Bundesliga bei 47 Jahren. Merk findet das richtig und wird darauf angesprochen fast philosophisch: "Es ist ein Problem unserer Gesellschaft, dass die Alten nicht loslassen können und den Nachkommenden die Chancen auf ein Vorankommen erschweren. Wir brauchen einen Wandel und eine Durchlässigkeit."

Der EM Doppelpass mit Uli Hoeneß, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Merk contra Gräfe: "Nicht Schiedsrichter des Jahrhunderts"

Die Frage nach der Altersgrenze hält Merk in etwa so alt, wie das Schiedsrichterwesen selbst. Gräfe argumentiert derzeit, dass ihm genommen wurde, was ihm Freude macht. Auch darauf hat Gräfe eine Antwort, der glaubt, dass sein Ex-Kollege seine Zeit als Bundesliga-Referee eher als "riesiges Privileg" sehen sollte.