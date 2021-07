Formel 1: Ungarn lässt bei Rennen in Budapest Zuschauer nach 3G-Regel zu

Der Große Preis von Ungarn am Anfang August wird voraussichtlich vor einer größeren Zahl Zuschauer stattfinden. Dabei findet die 3G-Regel Anwendung.

Der Große Preis von Ungarn am 1. August wird voraussichtlich vor einer größeren Zahl Zuschauer stattfinden. Der Vermarkter des Formel-1-Rennens in Mogyorod vor den Toren der Hauptstadt Budapest teilte am Freitag mit, dass alle geimpften, genesenen oder getesteten EU-Bürger, die diesen Status im sogenannten Grünen Pass nachweisen können, Karten für das elfte Saisonrennen erstehen können. (Rennkalender der Formel 1 2021)