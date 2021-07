Tom Brady ist Titel-Garantie für Staat, in dem er spielt

Tom Brady ist nicht nur für seine eigenen Teams ein Titel-Garant. Der Superstar ist vielmehr für die Stadt, in der er spielt, ein Erfolgsfaktor.

So ist der 43-Jährige mit seinen sieben Meisterschaften in der NFL der erfolgreichste Football-Spieler der Geschichte.

Brady ist erfolgreichster Spieler der NFL-Geschichte

Sechs Titel fuhr er mit den New England Patriots ein. Direkt in seiner ersten Spielzeit mit den Tampa Bay Buccaneers folgte dann Ring Nummer sieben in der Sammlung.