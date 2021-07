Tour de France heute LIVE: Die 14. Etappe im TV, Stream & Ticker

Tour de France 2021: Heutige Etappe von Carcassonne nach Quillan

Nach dem "Anschwitzen" am Col du Bac (3. Kategorie) dürfte es ab dem Col de Montsegur hoch hergehen. Bei Ankunft am Fuße des Berges der 2. Kategorie erreicht das Fahrerfeld die Pyrenäen. Es folgen die Passhöhen am Col de la Croix des Morts und am Col de Saint-Louis.