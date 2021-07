FC Barcelona: Hängepartie um Lionel Messi hält Transfermarkt in Atem

Das ewige Hin und Her zwischen Lionel Messi, der seinem Herzensklub seinen Abschiedswunsch mitgeteilt hatte, und dem FC Barcelona hielt ganz Katalonien in Atem. Das Happy End aus Sicht der Barca-Fans war nur von der Dauer von einer Saison. Das wird nun klar.

LaLiga-Präsident Tebas ist bei Messi skeptisch

Seit gut einer Woche ist der 34-Jährige nach 7478 Tagen kein Spieler der Blaugrana mehr. Das Unvorstellbare ist also schon eingetreten. Ein Vertrag soll Messi schon seit rund zwei Monaten vorliegen. Lange schien es so, als ob sich der Offensiv-Star nur noch zu einer Unterschrift durchringen muss. Doch das scheint gar nicht der Kern des Problems sein.

Stattdessen geht es um Geld, was im Fußball-Geschäft nichts Neues, aber vor allem in Barcelona ein heikles Thema ist. Die Katalanen haben einen horrenden Schuldenberg angehäuft, der über eine Milliarde Euro beträgt. "Ich weiß nicht, ob Messi die Saison bei Barca starten wird", sagte LaLiga-Präsident Javier Tebas genau wegen dieses Problems nun beim TV-Sender La Sexta und wurde deutlich: "Wenn es keine Abgänge gibt, ist es unmöglich, dass Messi bei Barcelona bleibt."

Hängepartie betrifft den kompletten Transfermarkt

In den letzten Tagen und Wochen dürfte es sogar eher schlecht gelaufen sein, denn Barca erlitt Rückschläge in Gesprächen mit der Liga, die bei den Regelungen zur Gehaltsobergrenze und auch zum Financial Fairplay kein Auge zudrücken will.