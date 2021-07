Darts, World Matchplay 2021: Gabriel Clemens trifft auf José de Sousa

So feiert van den Bergh seinen größten Karriereerfolg

Gabriel Clemens hat beim Betfred World Matchplay eines der schwersten Lose erwischt. Die deutsche Nummer 1 muss in der 1. Runde des Major-Turniers im Winter Gardens, das am 17. Juli in Blackpool beginnt, gegen José de Sousa ran. (Darts World Matchplay 2021 von 17. bis 25. LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)