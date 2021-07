FC Bayern: Tanguy Nianzou unter Julian Nagelsmann Startelf-Kandidat

Nagelsmann als Lautsprecher: So lief Bayerns erstes Training

Zwar ist Tanguy Nianzou schon seit genau einem Jahr beim FC Bayern , doch der Trainingsauftakt in dieser Woche war für den 19-Jährigen auch ein Neustart.

Seine Debütsaison endete, wie sie angefangen hatte: in der Zuschauerrolle.

Der EM Doppelpass mit Uli Hoeneß, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

In der Schlussphase der Saison kam er unter Hansi Flick zu regelmäßigen Kurzeinsätzen, doch eine Rote Karte am 32. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach sorgte für das vorzeitige Saisonende. Nun will Nianzou wieder angreifen.