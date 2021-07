EVO 2021: Skullgirls wird zum Main-Game

Die EVO 2021 bekommt ein fünftes Main-Game. Skullgirls 2nd Encore reiht sich in das prestige-trächtige Line-Up ein. Anmeldungen zum Event sind bis zum 15. Juli möglich.

Am 7. Juli gab der offizielle Skullgirls-Account auf Twitter bekannt, dass Skullgirls 2nd Encore nun ein offizielles Main-Game von EVO 2021 sei. Die diesjährige Version des großen Fighting Game-Turniers wird online ausgetragen, weshalb Skullgirls sich dank seines hervorragenden Netcodes perfekt für dieses Format eignet.

Das Main-Event wird auf der PC-Version ausgetragen. Zusätzlich findet ein Community-Event auf der PlayStation 4 statt. Die Anmeldung für beide Turniere schließt am 15. Juli.

Der lange Weg zum EVO Main-Game

Skullgirls und EVO hatten in der Vergangenheit nicht das beste Verhältnis. Der Titel hatte es nie in das Line-Up von Evolution geschafft - sehr zum Ärger der Spielerschaft. Die größte Chance hatte das Spiel 2017. Hier fand ein Community-Voting statt, welches den neunten Slot des EVO-Rosters entscheiden sollte. Abgestimmt wurde über Spenden, welche für die Make-a-Wish-Foundation gesammelt wurden. Ein Umstand der in der Fighting Game Community auf wenig Anklang stieß, da es sich schnell zu einem Kampf entwickelte, der scheinbar nur über die Geldbörsen der Fans ausgetragen wurde.