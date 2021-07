Trainingslager in Joetsu: Deutsche Olympiariegen in Japan eingetroffen

Zwei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele von Tokio sind die beiden Riegen des Deutschen Turner-Bundes am Freitag in Japan angekommen.

Zwei Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele von Tokio sind die beiden Riegen des Deutschen Turner-Bundes (DTB) am Freitag planmäßig in Japan angekommen. Die Mannschaften werden bis zum Einzug in das olympische Dorf ein Trainingslager in Joetsu absolvieren.