Tour de France: Tony Martin zeigt nach Aus die Spuren des Sturzes

Tony Martin an vielen Körperstellen verwundet

Martin will nicht, dass der Sturz das letzte ist, was bei der Tour von ihm zu sehen und zu hören war. Der Bild teilte er noch mit: "Ich hoffe, dass es nicht meine letzte Tour war. Die Stürze machen es nicht einfacher, aber nächstes Jahr steht man wieder am Start."

Tony Martin nahm in diesem Jahr zum 13. Mal an einer Tour de France teil. In seiner Abwesenheit Landsmann fuhr Landsmann Nils Politt am Donnerstag einen Etappensieg ein.