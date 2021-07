IEM 2021 Cologne: Sprout scheidet aus, BIG spielt groß auf

Mit BIG und Sprout sind zwei deutsche Teams in die diesjährige IEM 2021 Cologne gestartet. Während BIG zum Favoritenkreis zählt, musste Sprout sich früh verabschieden.

Nach mehr als einem Jahr kehren die Intel Extreme Masters nach Köln zurück. Zwar noch nicht in die Lanxess Arena, dennoch treffen alle beteiligten Teams in einer LAN-Umgebung aufeinander. Während sich Teams wie Astralis, Na'Vi und G2 Esports direkt qualifizierten, mussten andere Mannschaften einen Umweg über die Play-In-Stage nehmen.

Hierzu zählen auch die deutschen Organisationen BIG und Sprout. BIG etablierte sich in den letzten Jahren dauerhaft als eines der besten Teams der Welt. Sprout hatte immer wieder mit schlechten Ergebnissen und durchwachsener Leistung zu kämpfen. Zwar gab es im Zuge der IEM einige Lichtblicke, für die internationale Elite reichte es dennoch nicht.

BIG gegen Sprout

Die Berliner erreichten im Anschluss scheinbar mühelos die Gruppenphase, Sprout hingegen hatte weniger Glück. Zwar wurde in der ersten Runde des Lower Brackets gegen Team One ein Sieg eingefahren, jedoch war gegen Team Spirit in der zweiten Runde endgültig Schluss.