BVB: So plant Marco Rose mit Youssoufa Moukoko

Eine Teilnahme an der Endrunde der U21-EM war ebenso wenig ein Thema wie eine Nominierung für die Olympischen Spiele in Tokio.

Moukoko muss sich anbieten

Rose: "Das macht etwas mit so einem jungen Kerl"

Rose will Moukoko schützen

Rose gibt die Devise für den weiteren Umgang mit Moukoko, der in der vergangenen Saison in 410 Bundesliga-Minuten auf dem Platz stand und dabei drei Tore schoss, aus: "Wir müssen ihn schon auch schützen und behutsam aufbauen, ohne dass wir ihn in irgendeiner Form bremsen." Doch der 44-Jährige ist "gewillt, so gute junge Spieler zu fördern und sie irgendwann reinzuwerfen ins Spiel".

Große Fans hat Moukoko in der Mannschaft. "Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Er ist ein toller Junge und toller Fußballer. Wenn er seinen Kopf klar behält und weiter so ehrgeizig an sich arbeitet, wird er uns beim BVB in der nächsten Saison in vielen Situationen weiterbringen", sagte Mats Hummels zuletzt in der Sport Bild.