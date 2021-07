Copa América: Neymar vor Finale gegen Argentinien sauer auf abtrünnige Fans

Das Finale der Copa América zwischen Argentinien und Brasilien birgt jede Menge Brisanz. Neymar richtet einen wütenden Instagram-Post an abtrünnige Fans.

In der Nacht auf Sonntag steigt der Final-Kracher der Copa América zwischen Argentinien und Brasilien.

Darüber hinaus hält offenbar ein Teil der brasilianischen Fans nicht zu seiner Mannschaft, da der nationale CBF Fußballverband nach der Durchführung des Turniers in Brasilien trotz der angespannten Corona-Lage in der Kritik steht und so ein Statement gesetzt werden soll.