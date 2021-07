NBA-Finale: Suns gewinnen auch Spiel zwei gegen Milwaukee

Die Phoenix Suns haben auch das zweite Spiel der NBA-Finals für sich entschieden. Die Suns siegten in der Nacht auf Freitag gegen die Milwaukee Bucks 118:108 und führen in der Best-of-seven-Serie nun mit 2:0. Neben dem erneut starken Chris Paul (23 Punkte) glänzten bei den Gastgebern Devin Booker mit 31 Punkten sowie Mikal Bridges mit einem Karrierebestwert von 27 Zählern.

"In unseren Köpfen steht es 0:0", sagte Booker und fügte mit Blick auf die nun kommenden beiden Gastspiele in Milwaukee an: "Es wird dort oben ruppig, aber wir werden darauf vorbereitet sein." Mit zwei weiteren Erfolgen am Sonntag und Mittwoch (Ortszeit) kann Phoenix den ersten Titel seiner Franchise-Geschichte perfekt machen.