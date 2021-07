WM 2022: Johannes B. Kerner als Moderator bis zur WM in Katar bei MagentaTV

Kerner telefoniert mit Schiri - So cool reagiert Ballack

Johannes B. Kerner und MagentaTV setzen ihre Zusammenarbeit auch bei der Fußball-WM 2022 in Katar fort.

WM: Kerner als Moderator bei MagentaTV

An Spieltagen der deutschen Mannschaft verzeichnete die Telekom Rekorde beim Datenvolumen in ihrem Mobilfunknetz. Auch das mit jedem beliebigen Internetanschluss buchbare TV-Angebot der Telekom mit dem MagentaTV-Stick und der MagentaTV-App hatte noch nie mehr Zugänge und Nutzer als in den Wochen der EM.