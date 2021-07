EM: Michael Schjönberg schreibt bei SPORT1 Brief an Kasper Hjulmand

ich möchte Dir mit diesem Brief Danke sagen. Danke für ein großartiges Turnier . Die Stimmung im ganzen Land ist durch euch so positiv. Was war das für eine tolle Leistung von euch!

Ihr habt die EM gerockt und uns Dänen so viel Freude bereitet. Deutschland, Portugal, Frankreich - alle Favoriten mussten vor uns die Heimreise antreten. Wir sind nun glücklich, so in der Fußballwelt wahrgenommen zu werden. Keiner hat daran geglaubt, dass es so weit gehen kann.