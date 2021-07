EM 2021: England-Fans fordern Feiertag im Fall eines Sieges gegen Italien

Die Euphorie um die Nationalmannschaft in England geht mittlerweile so weit, dass im Falle eines Sieges im Finale über einen Feiertag nachgedacht wird.

Am Sonntag bestreitet dieses fußballverrückte Land, das Mutterland dieses Sports, erst das zweite große Finale überhaupt – nach dem WM-Endspiel 1966 gegen Deutschland.

Gut abzulesen ist das vor allem an der Zahl der Unterschriften für eine Petition, in der ein zusätzlicher Feiertag gefordert wird – für den Montag nach dem Finale bei einem Sieg der Three Lions.