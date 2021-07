Drei Wochen nach Rücktritten: DFB besetzt Ethikkommission

Gut drei Wochen nach der vielbeachteten Rücktrittswelle in der Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes hat der Verband das Gremium neu besetzt.

Gut drei Wochen nach der vielbeachteten Rücktrittswelle in der Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat der Verband das Gremium neu besetzt. Auf einer außerordentlichen Sitzung berief das DFB-Präsidium am Donnerstag Peter Büllesfeld, Ingrid Häußler, Hermann Janning und Wolfgang Schmitz-Jansen in die Kommission.