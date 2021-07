Olympia: EU-Parlament erhöht Druck auf China

Das Europäische Parlament rief am Donnerstag dazu auf, die Spiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auszulassen.

Der internationale diplomatische Druck auf China nimmt weniger als sieben Monate vor den Olympischen Winterspielen weiter zu. Das Europäische Parlament rief am Donnerstag dazu auf, die Spiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auszulassen, sollte sich die Menschenrechtslage in Hongkong und für die muslimische Minderheit der Uiguren nicht verbessern. Die nicht bindende Resolution wurde mit 578 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und 73 Enthaltungen angenommen und von den größten Fraktionen unterstützt.

Die Abgeordneten forderten die Institutionen und Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) auf, "Einladungen für Regierungsvertreter und Diplomaten zur Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking abzulehnen, solange die chinesische Regierung keine nachweisbare Verbesserung der Menschenrechtssituation in Hongkong, der uigurischen Region Xinjiang, Tibet, der Inneren Mongolei und anderswo in China nachweist."