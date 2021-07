Wimbledon: Sexismus-Vorwürfe gegen Boris Becker nach Djokovic-Match

Tennis-Ikone Boris Becker steht in der Kritik © FIRO/FIRO/SID

Boris Becker steht wegen einer Aussage in der Kritik, die das Tennis-Idol als Wimbledon-Kommentator loslässt. Es werden Sexismus-Vorwürfe laut.

Boris Becker steht wieder einmal in der Kritik.

Gegen das deutsche Tennis-Idol wurden Sexismus-Vorwürfe laut. Was war passiert? Becker kommentiere an der Seite von John Inverdale für BBC das Viertelfinale von Novac Djokovic in Wimbledon und bezeichnete dabei die Verlobte von Djokovics Gegner Márton Fucsovics als "sehr hübsch". (NEWS: Alles zu Wimbledon)