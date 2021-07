Beachvolleyball: Thole/Wickler erreichen Achtelfinale in der Schweiz

Die deutschen Beachvolleyball-Duos präsentieren sich schon in Olympia-Form. Beim Vier-Sterne-Turnier in Gstaad stehen alle drei Paare im Achtelfinale.

Die Vizeweltmeister und Olympia-Teilnehmer Julius Thole und Clemens Wickler gewannen am Donnerstag in der ersten K.o.-Runde gegen die US-Amerikaner Tri Bourne und Trevor Crabb mit 2:0 und stehen trotz der Auftaktniederlage am Mittwoch unter den besten 16. Am Freitag trifft das Hamburger Duo ab 12.00 Uhr auf Stefan Boermans und Yorick de Groot (Niederlande).