Olympia ohne Zuschauer: Johannes Vetter, Hörmann, Werth & Co. reagieren

Mohumed bedauert Fan-Ausschluss

Man müsse in dieser schwierigen Zeit das Beste daraus machen, so der Olympia-Teilnehner. "Es hätte den Athleten sicher geholfen, Höchstleistungen zu erzielen, da die Zuschauer eine unglaubliche Atmosphäre erzeugen."

Wellbrock, Gensheimer und Co. reagieren

Für DOSB-Präsident Alfons Hörmann ist der Beschluss zwar "schmerzvoll", doch "so gerne wir alle Zuschauer in den Stadien hätten, muss die Sicherheit für die Athleten und die Bürger in Japan an erster Stelle stehen", sagte er in einer ersten Reaktion: "Besser Olympische Spiele ohne Zuschauer als die aktuellen Szenarien mit voll besetzten Stadien und hohem Infektionsrisiko."