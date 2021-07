Bundesliga: Niklas Dorsch wechselt von Gent zum FC Augsburg

Dorsch wurde beim FC Bayern ausgebildet

Dorsch beeindruckt vom Werben des FCA

Für Dorsch habe das "Gesamtpaket" gestimmt, sagte der Mittelfeldspieler: "Es war beeindruckend, wie sehr sich die Verantwortlichen des FCA um mich bemüht haben. Die Chemie hat von Anfang an gestimmt, was mir ein richtig gutes Gefühl gibt."

Dorsch, der von den Bayern zunächst nach Heidenheim gewechselt war, bezeichnete eine Rückkehr in die Bundesliga zuletzt bereits als "meinen Traum. Als deutscher Junioren-Nationalspieler will man irgendwann in die A-Nationalmannschaft. Und das geht am besten über die Bundesliga", sagte er. Interesse hatten angeblich auch Frankfurt, Wolfsburg und Hertha.