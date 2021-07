EM 2021: Markus Babbel blickt aufs Finale Italien vs. England - SPORT1-Kolumne

England folgt Italien ins Finale der EM. Markus Babbel kritisiert in seiner SPORT1-Kolumne die Elfmeter-Entscheidung - und erklärt, wem er die Daumen drückt.

Aber was heißt "ein einziges Spiel"? Es ist die Krönung, das Finale, die Partie, auf die wir alle sehnsüchtig gewartet haben.

Der EM Doppelpass mit Uli Hoeneß, Stefan Effenberg und Mario Basler am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Italien gegen England - so lautet die Paarung also, nachdem das Team von Gareth Southgate am Mittwoch die tapferen Dänen ausgeschaltet hat. Ohne Frage: Der Sieg war verdient, England war die bessere Mannschaft und hat seine Leidensfähigkeit unter Beweis gestellt.